Мнение: О дне Победы и днище либерала

14.05.2020, 15:35, Разное

Давно известно, что в России нет никаких твёрдых правил. Кроме одного. Какое бы дно ни пробила #власть, всегда найдётся либерал, который копнёт ещё ниже. И пробьёт днище.

Особенно это заметно в отношении Дня Победы. Который – вопреки как официальной, так и либеральной пропаганде – по-прежнему считают своим праздником миллионы россиян.

И вот что вышло в этом году.

Конечно, российский президент Владимир #Путин поступил крайне двусмысленно, отменив под предлогом #коронавирус­а большой парад на Красной площади в честь Дня Победы, но устроив личный, причём дважды. Сначала у могилы Неизвестного солдата после возложения цветов, а затем уже за Кремлёвской стеной под предлогом смотра Президентского полка.

Оба раза это были массовые мероприятия, недвусмысленно запрещённые действующим в столице режимом повышенной готовности и прошедшие на территории, закрытой для посещения в рамках того же режима. Этакий праздник непослушания под видом памятной даты.

В общем, это дно. Однако, не замедлило себя ждать и днище.

Такие вот слова прозвучали в этот памятный и святой день.

О «подвиге» советского народа

Никакого подвига не было. Была величайшая трагедия, кровавая бойня, на которую красные комиссары гнали людей с помощью пулемётов (заградотряды). Люди, вынужденные выбирать между сталинским застенком-расстрелом или принудительно-добровольном самоубийством в бою, не могут и не должны считаться героями. А должны быть де юре и де факто оценены как жертвы… злой воли советского руководства. Так же их детям должны быть выплачены финансовые компенсации. Вместо сладких песен о «победе», ставшей буквально некрофилической удавкой на истории России.

Комментировать это, правда, тошно. Ничего, кроме брезгливости, этот опус не вызывает у нормального человека (хотя наверняка найдутся и те, кто скажут #ачотакова и #всёправда). Такие же чувства роятся и в отношении автора, типичной представительницы богемно-либеральной тусовки, как бы поэтессы и как бы правозащитницы Алины Витухновской. Больше известной не своим творчеством, а сложными отношениями с наркотиками, пропагандой сексуальных девиаций, заигрыванием с радикальным феминизмом и периодической грызнёй с такими же оппозиционерами. Уже в 21 год она стала фигурантом уголовного дела о распространении наркотических веществ, но вышла сухой из воды, благодаря активному вмешательству влиятельных людей из поэтической тусовки, включая Андрея Вознесенского, Андрея Битова и Льва Тимофеева. С тех пор – правозащищает.

И вот ещё на ту же тему – от Леонида Гозмана, ставшего уже именем нарицательным…

Подавляющее большинство из тех тридцати миллионов наших соотечественников, которые прошли за годы войны через Красную Армию, попали туда не потому, что хотели этого — они были туда призваны. Гибель большинства из них не была осознанным актом самопожертвования…

И, во-вторых, эти ужасные потери никак не могут служить искуплением ни секретных протоколов Молотова-Риббентропа, ни предвоенного сотрудничества Сталина с Гитлером, ни экспансионистской политики #СССР после войны…

В общем, наша #оппозиция, видимо, органически не может не наступать на те же грабли, по которым уже прошлась наша #власть. Более того, продолжает идти всё тем же путём, чтобы с упорством, достойным лучшего применения, рождать у простых людей брезгливость или даже ненависть в отношении себя… Зачем?