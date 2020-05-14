«Россия – страна возможностей» и РДШ усилят сотрудничество для поддержки учителей

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14.05.2020, 15:30, Новости дня

«Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников заключили соглашение о поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего». Организации будут совместно проектировать и реализовывать программы, способствующие самореализации педагогов.

Кроме того, «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников в рамках конкурса будут организовывать и проводить очные мероприятия, оказывать взаимную экспертизу проектов. У конкурсантов также появится возможность участия в образовательных программах корпоративного университета РДШ, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей Владислав Даванков напомнил, что «Россия страна возможностей» и Российское движение школьников уже реализовывают совместно несколько успешных проектов, таких как «Лига вожатых» и «РДШ – территория самоуправления», которые способствуют развитию потенциала как школьников разных возрастов, так и их педагогов.

«Теперь мы будем сотрудничать и в вопросах реализации и развития профессионального конкурса «Учитель будущего», так как нас связывают общие представления о том, какие возможности и инструменты личностного и профессионального роста мы можем предложить сотрудникам системы образования России», – добавил Даванков.

«Учитель будущего» – яркий проект для активных педагогов. Он дает им возможность раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал. Российское движение школьников как крупнейшая детская организация страны заинтересована в том, чтобы рядом с ребятами были увлеченные своим делом люди, чтобы воспитательный процесс был современным, под стать времени и детям. Поэтому мы рады тесному сотрудничеству с конкурсом, с его участниками и победителями», – сказала исполнительный директор РДШ Мария Уварова.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке министерства просвещения. 17 февраля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является вице-премьер Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений, участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



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