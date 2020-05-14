В Минобрнауки обозначили сроки начала ЕГЭ

14.05.2020, 15:30, Новости дня

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы ориентируемся на то, о чем нам говорит Рособрнадзор, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ. Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября», – передает ТАСС слова замглавы ведомства.

По его словам, министерство готовит сценарий приемной кампании на случай переноса единого госэкзамена на август.

«У нас есть соответствующая нормативная база, под которую вузы свои локальные документы принимают», – подытожил Афанасьев.

Напомним, начало проведения единого государственного экзамена в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа и такое решение согласовано с Роспотребнадзором.

Позже в Минобрнауки ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.