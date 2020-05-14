 

Алибасов-младший в бедах Федосеевой-Шукшиной винит ее дочь Ольгу

14.05.2020, 15:30, Разное

Сын Бари Алибасова считает, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга совершенно не заботится о матери, хотя мечтает заполучить ее имущество. Женщину не устраивает, что квартира родительница оформлена на Сергея Моцаря, водителя Бари Алибасова, и она старается настроить мать против мужа.
Именно помощник продюсера, по словам Алибасова-младшего, ухаживал за актрисой, пока у нее не поселилась дочь. Водитель привозил звезде продукты, купленные на деньги ее мужа, за которым он тоже приглядывает. Сын создателя группы «На-На» считает Моцаря честным человеком и полностью ему доверяет. А по поводу квартиры отмечает: «Он с ней никуда не свалит, не исчезнет».

Алибасов-младший считает, дочь Лидии Николаевны сознательно вредит матери: кормит актрису, страдающую диабетом, шоколадным конфетами. Ольга распоряжается деньгами матери, а также настаивает ее против мужа. Сын продюсера отмечает, если с женой его отца что-то случится, в этом будет виновата именно ее дочь. Алибасов редко навещает супругу, поскольку не хочет встречаться с Ольгой. “Я просто в шоке: как можно из-за какой-то квартиры, – недоумевает сын продюсера, -ускорять смерть своей мамы”.

Актриса в будущем намерена переписать апартаменты, доставшиеся ей от Василия Шукшина, на детей их дочери Марии – близнецов Фоку и Фому. Сейчас квартирой распоряжается помощник продюсера, так ему удобнее оплачивать счета и ухаживать за недвижимостью. Алибасов-младший, если “что-то случится”, хочет исполнить волю жены отца или разделить ее имущество между людьми, которые реально о ней заботятся.



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