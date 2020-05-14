 

Трамп объяснил, почему все «хотят вести дела» в долларах

14.05.2020, 15:16, Новости дня

США после завершения ситуации с коронавирусом смогут сделать свою экономику еще более мощной, чем прежде, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox Business, что США «хорошо справляются», страна преодолевает «трудный период», однако американцы смогут сделать свою экономику «более великой, чем прежде», передает ТАСС.

«Я называю это переходом к величию. Третий квартал нынешнего года будет переходным. В четвертом квартале дела у нас будут обстоять хорошо, и я думаю, что в будущем году, учитывая все те меры по стимулированию экономики, которые мы приняли, у нас будет один из наилучших экономических периодов», – добавил он.

Президент также заявил, что в период восстановления экономики США нужен сильный доллар: «Все хотят вести дела в долларах, потому что мы сохранили его сильным. Я сохранил его сильным».

При этом ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.



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