Путин эмоционально отреагировал на доклад о гуманизации мышей

14.05.2020, 15:16, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал о чувстве благоговения и тревоги после доклада генетиков об использовании лабораторных мышей для разработки лекарств от тяжелых заболеваний.

«Очень интересно. Не знаю, как у кого, но у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло и внутренней какой-то тревоги», – сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ после доклада директора института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александра Макарова по различным исследованиям на мышах.

По словам главы государства, «сразу генноинженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек». «Надеюсь, все это будет под контролем», – добавил Путин.

Макаров рассказал о лабораторных мышах, которым часть генов заменили на человеческие, что позволяет проводить исследования по использованию новых препаратов для лечения серьезных заболеваний. По его словам, помимо мышей ученые используют и других животных и рыб, а в Новосибирске даже есть памятник лабораторной мышке, которая «сидит и вяжет свой геном», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Путин заявил, что современные генетические исследования по важности сопоставимы с атомным и космическим проектами ХХ века.