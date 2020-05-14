В Казахстане откроются мечети, церкви и некоторые заведения общественного питания
14.05.2020, 15:10, Новости дня
Религиозные здания, гостиницы, небольшие кафе и рестораны в Казахстане вновь откроют двери с 18 мая.
Об этом сообщило правительство в среду, через два месяца после введения карантинных мер в этой центральноазиатской стране.
Мечетям, церквям и другим культовым зданиям разрешат заполняться не более чем на 30 процентов от максимальной вместимости, говорится в постановлении кабинета.
Что касается кафе и ресторанов, то открыться смогут только заведения на открытом воздухе или имеющие не более 30 посадочных мест.
В Казахстане подтверждено 5417 случаев COVID-19, 32 человека скончались.
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