В Казахстане откроются мечети, церкви и некоторые заведения общественного питания

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14.05.2020, 15:10, Новости дня

Религиозные здания, гостиницы, небольшие кафе и рестораны в Казахстане вновь откроют двери с 18 мая.

Об этом сообщило правительство в среду, через два месяца после введения карантинных мер в этой центральноазиатской стране.

Мечетям, церквям и другим культовым зданиям разрешат заполняться не более чем на 30 процентов от максимальной вместимости, говорится в постановлении кабинета.

Что касается кафе и ресторанов, то открыться смогут только заведения на открытом воздухе или имеющие не более 30 посадочных мест.

В Казахстане подтверждено 5417 случаев COVID-19, 32 человека скончались.



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