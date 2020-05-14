В Донецке арестован один из обвиняемых по делу о «Боинге» MH17

14.05.2020, 15:10, Новости дня

В Донецке силовыми структурами так называемой «ДНР» в марте нынешнего года был арестован Леонид Харченко – один из четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, которое рассматривается судом в Нидерландах. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Харченко в 2014 году носил позывной «Крот» и был одним из полевых командиров поддерживаемых Россией донецких сепаратистов.

По данным Би-би-си, 11 марта он был задержан в Донецке и арестован, а 8 мая его арест продлили. Он содержится в СИЗО города Донецка.

По данным источников Би-би-си, поводом для ареста стали обвинения в участии в незаконном обыске и незаконном хранении оружия. Собеседники Би-би-си уверены, что подлинная цель – «изолировать» Харченко, чтобы исключить возможность его похищения спецслужбами Украины, которым летом прошлого года удалось вывезти с подконтрольной сепаратистам территории Владимира Цемаха, важного свидетеля по тому же делу «Боинга» (впоследствии он был обменян и, как утверждается, через Россию вернулся на подконтрольную сепаратистам территорию Донбасса).

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. В 2019 году нидерландская прокуратура, которая координировала деятельность международной следственной группы по расследованию катастрофы «Боинга», выдвинула против него обвинения в причастности к крушению лайнера и гибели 298 человек. Кроме Харченко, гражданина Украины, обвинения выдвинуты против трех граждан России, ранее также имевших отношение к «ДНР».

При этом последний раз «Крот» появлялся на публике в 2015 году, и не было известно, жив ли он. По данным Би-би-си, какое-то время он жил в России, а затем вернулся в Донецк.

Объединенная следственная группа (JIT) считает, что Харченко участвовал в перемещении российской зенитно-ракетной установки «Бук», из которой, по утверждениям следствия, был сбит «Боинг».

В судебном процессе в Нидерландах, который начался в марте этого года, представители Харченко не участвуют – как и представители еще двоих обвиняемых, бывшего командира разведки «ДНР» Сергея Дубинского и командующего отрядами сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина). Адвокаты представляют интересы четвертого обвиняемого, Олега Пулатова.

В результате катастрофы «Боинга» 17 июля 2014 года погибли 298 человек, все, кто был на борту, граждане разных стран, главным образом Нидерландов. Следствие установило, что «Боинг» был сбит из «Бука», доставленного на восток Украины, на территорию, контролируемую сепаратистами, из российской воинской части. Имена непосредственно тех, кто отдавал приказ сбить самолет и кто его выполнял, пока не названы, официально обвиняемыми по-прежнему остаются 4 человека, включая Харченко. Официальная Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе.