 

Владельцы кредитной карты Xiaomi получат умные устройства в подарок

14.05.2020, 15:09, Разное

Xiaomi совместно с China UnionPay и GR Credit Card анонсировала выпуск уникальной платежной карты Xiaomi GF, изначально доступной лишь на территории Китая. Инсайдеры утверждают, компания также планирует запустить продукт в других странах мира.
По словам разработчиков, карта является уникальной, поскольку при постоянном ее применении пользователь имеет право получить новые умные гаджеты Xiaomi абсолютно бесплатно. Для этого необходимо в течение 4 недель совершить 3 покупки на сумму не меньше $28 (3 по $28), чтобы в дальнейшем была возможность забрать в подарок устройство от производителя в категории до $28.

Также стоит обратить внимание, если в течение 3 месяцев после оформления карты её владелец приобретёт что-либо на сумму не меньше $14, то в подарок ему идёт скидочный купон на $7. Владельцы платёжной карты Xiaomi GF получат возможность ежемесячного повышенного кешбека, различных бонусов, к примеру, приобретая один кофе в Starbucks – второй идёт в подарок. Также производитель обещает скидки на продукты и поездки.



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