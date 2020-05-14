 

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

14.05.2020, 15:08, Новости дня

Институт молекулярной биологии РАН разработал технологии, способные бороться с терминальной стадией рака, их можно использовать для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщил директор учреждения Александр Макаров президенту Владимиру Путину.

Макаров в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ сообщил главе государства, что институт разработал технологию использования вирусов в лечении пациентов с терминальной стадией рака, передает РИА «Новости».

«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует», – сказал директор.

По его словам, есть большой процент случаев, при которых происходит ремиссия и больные приходят к нормальному образу жизни.

«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы – злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», – добавил Макаров.

Он пояснил, что ученым дали клетки этой опухоли, после чего были подобраны вирусы, убивающие эти клетки. «Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», – сказал Макаров.

По его словам, пациенты с глиобластомой живут не больше полутора лет, но у института етсь примеры продления времени жизни таким людям.

«Есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии», – подчеркнул ученый.

Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Правительство запустило сервис поддержки граждан в условиях коронавируса

16.04 / Путин предложил перераспределить часть средств в рамках двух нацпроектов

10.04 / В РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

02.04 / В Краснодаре нарушителей карантина будут штрафовать без предупреждения

30.04 / Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

24.04 / Предлагаемые для лечения COVID лекарства оказались неподходящими для новорожденных

30.04 / Из Индонезии и Таиланда удалось вернуть домой почти 200 россиян

12.05 / Гуайдо встречался с главой американской ЧВК Silvercorp в Белом доме

29.04 / Мишустин освободил от арендных платежей кинотеатры и стоматологии

29.04 / “Ого, что это, мужик?” Пентагон показал кадры с НЛО. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска