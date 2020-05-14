Путину рассказали о лечении Заворотнюк

14.05.2020, 15:08, Новости дня

Институт молекулярной биологии РАН разработал технологии, способные бороться с терминальной стадией рака, их можно использовать для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщил директор учреждения Александр Макаров президенту Владимиру Путину.

Макаров в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ сообщил главе государства, что институт разработал технологию использования вирусов в лечении пациентов с терминальной стадией рака, передает РИА «Новости».

«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует», – сказал директор.

По его словам, есть большой процент случаев, при которых происходит ремиссия и больные приходят к нормальному образу жизни.

«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы – злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», – добавил Макаров.

Он пояснил, что ученым дали клетки этой опухоли, после чего были подобраны вирусы, убивающие эти клетки. «Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», – сказал Макаров.

По его словам, пациенты с глиобластомой живут не больше полутора лет, но у института етсь примеры продления времени жизни таким людям.

«Есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии», – подчеркнул ученый.

Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.