Росавиация подготовила указания по выходу из режима ограничений

14.05.2020, 15:08, Новости дня

Подготовлен проект указаний по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу при восстановлении авиаперевозок, сообщила Росавиация.

«Федеральное агентство воздушного транспорта совестно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (ЦКБ ГА) подготовили проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

Ранее сообщалось, что за апрель рынок авиаперевозок в РФ сократился на 91,8%.

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей для предоставления субсидий российским авиакомпаниям.