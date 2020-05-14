 

Путин рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом членов правительства

14.05.2020, 15:08, Новости дня

Заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

На совещании Путин предоставил Фалькову слово для доклада о реализации программы генетических технологий в России, передает ТАСС.

«Конечно, вопрос к Валерию Николаевичу, как вы себя чувствуете? Не секрет, что Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел. Насколько я представляю, а я следил за тем, что происходит, так же, как и за другими коллегами федерального кабинета министров. Там тоже все у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе», – сказал президент.

Ранее сообщалось, что глава министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее был диагностирован коронавирус, уже выздоровела и вышла на работу.

Также заболевание было выявлено у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



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