 

Кабмин уволил главу Госрезерва Украины. Он обвинил министра экономики в желании возглавить коррупционные схемы

14.05.2020, 15:05, Новости дня

Кабинет Министров на заседании 13 мая уволил председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого. Распоряжение №519-р опубликовано на сайте правительства. 

Другим распоряжение №522-р он временно возложил обязанности руководителя ведомства на заместителя Погорелого Никиту Барабаша. 

Погорелый был назначен председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года. В распоряжении правительства говорилось, что он должен занимать эту должность пять лет с испытательным сроком три месяца (в итоге проработал неполных шесть месяцев). 

После увольнения Погорелого в Госрезерве заявили, что в ведомстве могут восстановиться коррупционные схемы. 

“В течение последних пяти месяцев наша работа была направлена на очистку Государственного агентства резерва Украины от коррупционных схем, которые действовали в течение многих лет. Мы обнаружили разветвленную систему взаимодействия по незаконному обогащению между предыдущим руководством агентства, директорами предприятий и организаций, относящихся к сфере управления Госрезерва, и подрядчиками”, – отметили в ведомстве.

Погорелый сообщил, что на прошлой неделе передал всю эту информацию министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко. По словам Погорелого, Петрашко “особенно интересовался” закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями Госрезерва. Бывший глава ведомства предположил, что министр хочет возглавить коррупционные схемы закупки зерна. 

“Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене у агрохолдинга “Укрлендфарминг”, владельцем которого является Олег Бахматюк (Петрашко ранее работал заместителем генерального директора “Укрлендфарминга”. – “ГОРДОН”). Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы Государственный резерв Украины, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди”, – отметил Погорелый. 

Звільнення Ярослава Погорілого – призведе до відновлення корупційних схем в Держрезерві Протягом останніх п’яти…

Posted by Державне агентство резерву України on Neljapäev, 14. mai 2020

Госрезерв формирует и восстанавливает запасы государственного резерва Украины. Ведомство координируется Кабинетом Министров через Министерство экономразвития и торговли. На сайте министерства сказано, что в системе Госрезерва – 37 государственных предприятий (четыре из них расположены на оккупированной территории).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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