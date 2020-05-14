Кабмин восстанавливает работу непродовольственных рынков Украины

14.05.2020, 15:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 14 мая принял решение возобновить работу непродовольственных рынков страны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, это позволит обеспечить полное торговое обслуживание населения страны.

“Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов”, – говорится в сообщении.

Решение правительства вступит в силу после его обнародования.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с представителями Кабмина заявил, что “если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки”.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Во многих городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

На заседании 29 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об открытии продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина, 11 мая стартовал первый этап.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 12 мая, что правительство продлит карантин в Украине после 22 мая.

В Украине на утро 14 мая от COVID-19 скончались 456 человек, выздоровели 4143. Всего зарегистрировано 16 847 случаев заболевания.