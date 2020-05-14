В Донецке “арестовали” подозреваемого в деле о крушении рейса MH17, чтобы его не смогли задержать украинские спецслужбы – СМИ

14.05.2020, 15:05, Новости дня

В марте 2020 года в оккупированном Донецке был задержан Леонид Харченко, участник группировки “ДНР”, которому предъявлены обвинения в деле о крушении Boeing-747 “Малайзийских авиалиний”, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет “Русская служба BBC”.

Харченко – один из четверых подозреваемых, которым в июне 2019 года Международная следственная группа (JIT) предъявила обвинения по делу о крушении рейса MH17. Во время, когда боевики сбили пассажирский борт, Харченко был командиром “разведывательного батальона ГРУ ДНР”.

По информации двух собеседников издания, 11 марта 2020 года Харченко был задержан возле своего дома в Донецке и “арестован” – это произошло через два дня после начала судебного процесса в Нидерландах. 8 мая арест боевика был продлен еще на два месяца.

“Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в “министерстве госбезопасности” для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17″, – рассказал “Русской службе BBC” собеседник, знакомый с делом Харченко.

Бывший “сослуживец” Харченко считает, что его взяли под стражу, чтобы не допустить задержания спецслужбами Украины (в июле 2019 года Служба безопасности Украины смогла задержать и вывезти из оккупированного Снежного другого фигуранта дела о крушении MH17 – Владимира Цемаха; впоследствии его выдали России в рамках обмена удерживаемыми лицами).

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ “экс-министру обороны ДНР” Игорю Гиркину, экс-главе “разведки ДНР” Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс.