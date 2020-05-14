Ученые из Франкфурта заявили о прорыве в поиске лекарства против COVID-19

14.05.2020, 15:00, Разное

Команда биохимиков и вирусологов из Университета Гете (Goethe University) и больницы Университета Франкфурта (Frankfurt University Hospital) выяснила, как изменяются клетки человека под воздействием SARS-CoV-2. Исследователи изучили на лабораторных моделях ряд соединений и обнаружили, что некоторые из них могут замедлять или блокировать репликацию вируса. Это открытие позволит сузить поиски активного вещества до небольшого количества уже одобренных лекарств. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Nature.

В начале февраля команда вирусологов Университета Франкфурта под руководством профессора Сандры Цизек (Sandra Ciesek) сумела культивировать вирус в клетках прямой кишки из мазков, взятых у вернувшихся из Уханя пациентов. Используя уникальный метод mePROD, разработанную Институтом биохимии II Университета Гете (Institute for Biochemistry II at Goethe University), ученые изучили механизм изменений клеток человека под воздействием инфекции. Этот метод позволяет определить количество и скорость синтеза белков в клетке.

Исследователи получили полную картину прогрессирования SARS-CoV-2 в организме человека и сделали интересное открытие: в то время, как многие инфекции прекращают выработку белка хозяина в пользу вирусных белков, коронавирус лишь незначительно влияет на выработку белка клетками человека. Исследователи подозревали, что это и есть «слабое место» коронавируса, и с помощью так называемых ингибиторов трансляции, которые прекращают производство белка, смогли снизить размножение инфекции. Аналогичный результат ученые получили, используя активное вещество, которое ингибирует выработку строительных блоков для вирусного генома.

Открытие франкфуртских исследований немедленно взяли на вооружение несколько фармкомпаний. Так, среди веществ, которые останавливали размножение вируса в системе культивирования клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), которая непосредственно влияет на метаболизм углеводов, необходимый для размножения вируса. Американская фармацевтическая компания Moleculin Biotech имеет в своем распоряжении вещество, похожее 2-DG, и теперь готовит клиническое испытание с его участием.

В то же время канадская фармкомпания Bausch Health Americas начинает клинические испытания препарата рибавирин, который также использовали в своем исследовании ученые из Франкфурта. В испытаниях примут участие 50 добровольцев.

По словам профессора Института медицинской вирусологии (Institute of Medical Virology) и одного из ведущих авторов исследования Джиндриха Цинатля (Jindrich Cinatl), исследование открывает новые возможности для применения уже утвержденных для борьбы с коронавирусом препаратов, и в этом его огромное преимущество.

«Эти вещества уже хорошо охарактеризованы, и мы знаем, как их переносят пациенты. В гонке со временем наша работа может внести важный вклад в борьбу с пандемией», – сообщил ученый.