В России начали продавать новую низкопольную ГАЗель

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14.05.2020, 14:55, Новости дня

В дилерам ГАЗа начали поступать новые городские маршрутки ГАЗель City с низкопольной конструкцией кузова, которая облегчает посадку в салон. При этом новая маршрутка позволяет понять, какой будет новая “полуторка” ГАЗель NN.

Сам производитель пока официально не сообщает о старте продаж новинки, дебютировавшей на Комтрансе-2019, но дилеры ГАЗа уже выкладывают в сеть фотографии нового городского микроавтобуса и принимают заказы, пишет “Российская газета”.

Новая маршрутка с каркасно-панельным кузовом имеет оригинальную раму с пониженной центральной частью, что позволяет реализовать низкопольную конструкцию для удобства входа и сделать накопительную площадку для инвалидных или детских колясок.

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Дождались!!! Если вы так же сильно, как и я ждали появления у нас в городе такого красавца, то бегом в #Дварис ∎∎ ∎ 22 места ∎ аппарель для инвалидной коляски ∎ пневмоподвеска ∎ электронный указатель маршрута ∎ диодные фары ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ машина пушка С первого покупателя ящик ∎∎∎∎ шампанского ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ #Юля_по_ГАЗели

Публикация от Юля Шаманова (по ГАЗели) (@yulia_po_gazelli) 12 Май 2020 в 12:11 PDT

При этом модель City имеет ряд кузовных панелей и переднюю часть кузова от будущего грузовика ГАЗель NN, который станет глубокой эволюцией нынешнего “Некста”. У новой маршрутки более рельефный капот, другие крылья и решетка радиатора, линзованные фары и развитый бампер с противотуманками.

Пока автобус City будет в вариантах на 22 и 19 мест. Мотор – только китайский турбодизель Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Пневмоэлементы в задней подвеске дополняют листовые рессоры. На старте продаж будет одна комплектация “Стандарт” и только в белом цвете. В базовое оснащение 22-местного автобуса ценой 2 596 000 рублей войдут светодиодные фары, электронный указатель маршрута, пневмоподвеска, аппарель для инвалидной коляски, кондиционер.

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АвтоВести



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