 

Жертвой пожара на Фрунзенской набережной стал один человек

14.05.2020, 14:55, Новости дня

Пожарные сбили пламя в загоревшемся жилом доме в центре Москвы, жертвой ЧП стал один человек, сообщили в столичном управлении МЧС.

Огонь вспыхнул около двух часов дня 14 мая в квартире на пятом этаже дома №32 по Фрунзенской набережной и быстро перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

 

В настоящее время спасателям удалось сбить открытый огонь, они занимаются проливкой этажей.

Во время осмотра помещений было обнаружено тело, но правоохранители не уточнили, удалось ли им его опознать.



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