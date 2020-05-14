Унижавшую детей сотрудницу приюта вызвали в Следственный комитет

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14.05.2020, 14:55, Новости дня

Унижавшую сотрудницу уфимского приюта вызвали в Следственный комитет. В эти минуты она дает показания. Напомним, 24-летняя виновница скандала заставляла воспитанников социального учреждения бить друг друга, унижала их, ругалась матом и все это снимала на видео. Неравнодушные жители Уфы потребовали привлечь девушку к ответственности, передает ГТРК "Башкортостан".

В приюте представители прокуратуры, МВД, регионального управления Следкома и Минтруда провели совместную проверку. В результате обвиняемая отстранена от работы. Против нее возбуждено уголовное и административное дела. Также сообщается, что прокурор Башкортостана направил министру труда и социальной защиты Ленары Ивановой требование — немедленно навести в приюте порядок.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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