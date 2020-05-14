 

Трамп разочаровался в Китае

14.05.2020, 14:53, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.

«Я очень разочарован в Китае», – передает РИА «Новости» слова Трампа в интервью для телеканала Fox Business.

Он отметил, что представители Китая во время своего визита в США ничего не сказали о вирусе, «он даже не был темой для обсуждения».

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса.

В апреле Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку заболевания.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай, в свою очередь, планирует ответные санкции против американских чиновников.



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