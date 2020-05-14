Звезда «Двух капитанов» Борис Токарев и Людмила Гладунко, встретившиеся в 14 лет, отпраздновали золотую свадьбу

14.05.2020, 14:53, Разное

Актер и звезда фильма «Два капитана», исполнивший роль Сани Григорьева, Борис Токарев вместе с женой актрисой Людмилой Гладунко отпраздновал золотую свадьбу. Супруги познакомились, когда ещё были подростками, и вот уже больше 55 лет живут душа в душу.

Борис Токарев принял участие в съёмке передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Знаменитость рассказал, что благодаря актёрской карьере смог получить от жизни всё, чего хотел. В время работы над фильмом «Где ты теперь, Максим?» артист встретился со своей будущей супругой Людмилой Гладунко. На тот момент они были подростками, им исполнилось по 14 лет, а в 2020 году влюбленные, познакомившиеся более 55 лет назад, отмечают золотую свадьбу. Согласно утверждению знаменитости, они смогли пожениться только после окончания института.

«За ней ухаживал молодой человек, который был гораздо старше меня, однако я не считал это преградой, поскольку был уверен, никто мне не конкурент. Родители моей супруги являются представителями кинематографа. Она выбирает лидирующую позицию, а я предпочитаю ровняться на нее», — рассказал актёр.

Токарев также добавил, что боялся не оправдать надежд избранницы. «Решил учиться на режиссёра, чтобы всегда быть рядом с ней, соответствовать ей. У меня это получилось. Своей жизнью я доказал, что мы неслучайно встретились», — заявил звезда фильма «Два капитана».