 

Названа возможная причина пожара в центре Москвы

14.05.2020, 14:48, Новости дня

Причиной пожара в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в экстренных службах.

«Причины пожара будут устанавливаться. По одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем», – сказал собеседник ТАСС.

В МЧС сообщили, что возгорание в 14.33 мск было ликвидировано, его площадь составила 80 квадратных метров. Также во время пожара пострадала одна машина, припаркованная под окнами дома.

Ранее сообщалось, что во время пожара погиб один человек. Здание расположено в соседнем квартале с Генштабом ВС России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Футболист ЦСКА Сигурдссон улетел в Исландию

28.04 / На наследство погибшего героя-бортпроводника претендует бросивший его отец

14.04 / Для проверки электронных пропусков в Москве разработали специальное приложение

04.05 / General Electric сократит 13 тыс. сотрудников

13.05 / В Минпросвещения прояснили ситуацию по числу предметов для ЕГЭ

06.05 / ФРГ передала Москве первые 20 тыс. документов о советских военнопленных

14.05 / Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ

04.04 / Пасха, земля, Приват. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

12.04 / Эксперты назвали продукты, который предотвращают рак молочной железы

29.03 / Коронавирус бьет не только по пожилым: почти половине пациентов на ИВЛ менее 40 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска