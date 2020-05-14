Путин выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса в сентябре

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14.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

В ходе встречи с главой государства генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что исследования вакцины от коронавируса на 300 добровольцах завершатся в июне, а в сентябре центр рассчитывает зарегистрировать вакцину, передает РИА «Новости».

Путин в ответ потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса.

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Тем временем американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.



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