Мнение: Замглавы влип

14.05.2020, 14:42, Разное

В Петербурге за получение взятки взяли заместителя главы Красносельского района. Никогда такого не было и , вот, опять! Для местных это за последние несколько месяцев реально уже второй такой денежный танец, совершающийся заместителем главы местной администрации.

Совпадение?

Алексей Миронов уже задержан, допрошен, досмотрен, никаких официальных комментариев не дает, а, скорее всего, думает о своей нелегкой, что маячит уже недалеко.

В администрации он курирует, или лучше сказать в прошедшем времени, курировал сферу коммунального хозяйства, а взятки брал за получение госконтрактов нужным ему компаниям, на чем, в общем-то, и спалился.

13 мая наш довольный кот взял на лапу аж 300 тысяч просто ни с чего, а после отправился с оперативниками на беседу.

Сотрудники СК уверены, что это один из множества денежных мешков, которые он получил за время пребывания на должности, а доход можно исчислять сотнями тысяч, но это им еще предстоит проверить.

Странное дело, вам не кажется? 28 февраля в этом же районе за почти что аналогичное преступление в изолятор уехала предыдущий замглавы Елена Кочкина, которая обирала подрядчиков и хорошенько наваривалась на госконтрактах со строительства школ и детских садов, просто сидя на стуле.

К слову, перед арестом успела уволиться по соглашению сторон и устроить себе шикарный отпуск. Короче говоря, знатно отдохнула перед тюрьмой и прямо из аэропорта уехала за решетку.

А 13 февраля, то есть почти за две недели до этого была арестована депутат Красносельского района Галина Ившина, которая с подельником почувствовала себя героиней мертвых душ и напридумывали себе несуществующих работников, которым ежемесячно платила заработную плату. Деньги она, конечно, за них получала сама.

Настоящий сюжет для очередного говносериала.

Оба заместителя работали про проторенной дорожке и проверенной схеме, а кто там голодает, подыхает от короны им как-то побоку, но, что еще хуже, никто при этом не упоминает Олега Фадеева – нынешнего главу Красносельского района, чьи заместители и чиновники как пачки с чаем отправляются в тюрьму. Неужели он не знал о распиле?

Никогда не поверю, что он такой бедный и несчастный, а самое главное – в доску честный, жил себе в неведении на одну зарплату.

Вероятнее всего он всегда покрывал коллег. Не за бесплатно конечно. Всегда же приятно, когда деньги тебе сами на башню сыплются. Тем не менее, сегодня он не дает комментариев, не защищает и не спасает свою правую руку, сидит себе в своем кабинете и думать забыл про каких-то там заместителей, ну, что он? Нового что ли себе не найдет? Найдет еще как. Может он и кандидатур ищет специально для таких подстав, а если и нет, то не должен ли сложить полномочия за то, что устроил такой бардак, за то, что позволил случиться этому дерьму?

А вы че думаете?