ВВС: в Донецке арестован один из обвиняемых по делу MH17 Леонид Харченко

14.05.2020, 14:41, Новости дня

Леонид Харченко, один из четырех ключевых фигурантов дела о катастрофе малайзийского “Боинга” MH17, арестован в Донецке. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на источники, близкие к военному командованию так называемой “ДНР”.

По данным издания, Харченко был задержан 11 марта 2020 года. Задержание произошло возле его дома в Донецке. Власти “ДНР” арестовали его по уголовному делу, не связанному с крушением MH17, – Харченко обвиняют в незаконном хранении оружия и участии в незаконном обыске в 2014 году.

8 мая арест Харченко был продлен еще на два месяца. По словам собеседников “Би-би-си”, он содержится в СИЗО минюста “ДНР” в Донецке. По мнению нескольких сослуживцев Леонида Харченко, обвинения являются “надуманными”, а дела заведены для того, чтобы изолировать его и не допустить его похищения спецслужбами Украины.

В 2014 году Леонид Харченко был командиром одного из подразделений ГРУ так называемой самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (позывной “Крот”). В Нидерландах ему предъявили официальные обвинения в причастности к крушению “Боинга” MH17 “Малайзийских авиалиний”.

Суд по делу о крушении “Боинга” начался 9 марта — то есть за два дня до задержания Харченко в Донецке. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят граждане России, бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), бывший подполковник ВДВ РФ Олег Пулатов и бывший глава “ГРУ ДНР” Сергей Дубинский.

“Боинг-777”, “Малайзийских авиалиний”, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек – граждане десяти государств.

По версии Международной совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой “Бук” российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, которую контролировали сепаратисты самопровозглашенной “ДНР”, а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию “ДНР” из Курской области России незадолго до выстрела.