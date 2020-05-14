Мнение: 100-летняя москвичка победила коронавирус…

14.05.2020, 14:40, Разное

Хорошая новость! Московские медики вылечили от коронавируса 100-летнюю москвичку!

Пелагея Пояркова находилась на плановом лечении в одной из московских больниц, где соседка по палате заразила ее коронавирусом. Бабушку перевели в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА, который после начала распространения в России китайской заразы был переоборудован в коронавирусный стационар. И начали лечить от коронавируса. Лечили три недели. И вылечили! Даже аппарат ИВЛ не потребовался…

13 мая Пелагее Михайловне исполнилось 100 лет. И именно в этот день ее выписали из больницы.

Очень позитивная новость! Выходит, что коронавирус – не такая уж и убойная зараза? Его вполне можно лечить? Или у 100-летней Поярковой какой-то уникальный организм?

Впрочем, сама Пелагея Михайловна считает, что ей Господь помог….

На снимке: Пелагея Михайловна Пояркова в день своего 100-летия выписалась из больницы. Фотография отсюда