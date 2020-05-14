 

Мнение: 100-летняя москвичка победила коронавирус…

14.05.2020, 14:40, Разное

Хорошая новость! Московские медики вылечили от коронавируса 100-летнюю москвичку!

Пелагея Пояркова находилась на плановом лечении в одной из московских больниц,  где соседка по палате заразила ее коронавирусом. Бабушку перевели в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА, который после начала распространения  в России китайской заразы  был переоборудован в коронавирусный стационар. И начали лечить от коронавируса. Лечили три недели. И вылечили!  Даже аппарат ИВЛ не потребовался…

13 мая Пелагее Михайловне исполнилось 100 лет. И именно в этот день ее выписали из больницы.

Очень позитивная новость! Выходит, что коронавирус – не такая уж и убойная зараза? Его вполне можно лечить? Или у 100-летней Поярковой какой-то уникальный организм?

Впрочем, сама Пелагея Михайловна считает, что ей Господь помог….

На снимке: Пелагея Михайловна Пояркова в день своего 100-летия выписалась из больницы. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Глава минздрава показала, как выглядят легкие зараженных коронавирусом

04.05 / «Боюсь, убьют»: Владимир Соловьев опасается за жизнь Ксении Собчак

10.05 / «Дважды вдова»: Как Марине Влади удалось справиться с алкоголизмом и депрессией, несмотря на смерть двух последних супругов

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

27.03 / Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета

02.05 / Симона Юнусова показала, как их пес помогал дочери Тимати Алисе делать первые шаги

02.05 / Toyota создала автомобиль для перевозки больных COVID-19

23.04 / Личное: Детский сад из пенопласта!

27.04 / Найдено «самое плотоядное» место на Земле в истории: Путешественникам во времени сюда лучше не соваться

09.04 / Няня в семье недавно ставшего отцом Бориса Грачевского заболела коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска