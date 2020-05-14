В России прирост заболевших коронавирусом за сутки оказался меньше 10 тысяч человек

14.05.2020, 14:37, Разное

В РФ за последние сутки выявили 9974 новых пациента с коронавирусом, сообщили в оперштабе правительства. По стране общее число заразившихся превысило 252 тысячи человек, лечение продолжают 196 тысяч из них.

Последние одиннадцать дней ежедневный прирост новых случаев не опускался ниже 10 тысяч, рекордные 11,6 тысяч пациентов находили 10 мая. Накануне число новых заболевших опустилось до 10 050.

На Москву пришлось меньше половины от всего числа новых заболевших — около 4700. В лидерах по суточной динамике, помимо Московского региона, Петербурга и Нижегородской области, оказалась также Ивановская область (+102); в остальных регионах меньше ста новых заражений.

Число летальных исходов от коронавируса в официальной статистике преодолело отметку в 2300: за последние сутки подтвердилась смерть 58 пациентов в Москве и 35 — в остальных регионах. За последние сутки выписали больше 5 тысяч пациентов, отчитались в правительстве. Всего с начала вспышки выздоровели больше 53 тысяч человек.

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