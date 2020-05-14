Хейли Болдуин и Джастин Бибер рассказали о своем опыте борьбы со “взрослым” акне и показали, как ухаживают за кожей

14.05.2020, 14:35, Разное

В изоляции Хейли Болдуин и Джастин Бибер не скучают. Развлекаются они в том числе тем, что записывают свое авторское шоу The Biebers on Watch. Новый эпизод посвящен тому, как правильно ухаживать за проблемной кожей. У Джастина как раз такая: 26-летний музыкант столкнулся с так называемым “взрослым” акне. Обычно угревая болезнь затрагивает подростков, но бывает и так, что страдают от этого люди, вышедшие из пубертата.

Следить за состоянием кожи Джастину помогает его жена. В видео Хейли рассказывает, что в первую очередь на акне влияют внутренние процессы организма и только косметикой проблему не решить. Но правильный уход за кожей все же необходим. Далее Болдуин показывает, каким образом она помогает мужу улучшать внешний вид кожи лица.

Для начала Хейли очищает кожу Джастина мягким энзимным пилингом. Его нужно массажными движениями распределить по лицу и оставить на 1-2 минуты. Затем смыть. Далее нанести маску на 5-10 минут. Беспроигрышный вариант – увлажняющая, но лучше подобрать ту, которая будет решать проблемы именно вашей кожи. Далее Болдуин наносит детокс-маску для проблемной кожи. Ее тоже нужно оставить минут на 10. После того как маска смыта, на кожу Джастина наносится сыворотка с гликолевой кислотой – это финальный этап ухода. Гликолевая кислота запускает процесс обновления кожи. Благодаря этому удается уменьшить видимость рубцов постакне, выравнять рельеф кожи, сузить поры, уменьшить жирность кожи за счет оттока кожного сала, а также предупредить появление новых прыщей.

В ролике Джастин рассказывает, что когда проблемы с кожей у него только начинались, он думал, что высыпания происходят из-за стресса. Певец надеялся, что проблема решится так же быстро, как и началась. Но прыщи уходить никуда не хотели:

Все эти воспаления и заметные следы меня жутко бесят. Теперь я намного чаще ношу шапки, которые натягиваю на лоб. Но, кажется, это делает ситуацию только хуже. Но, правда, кому нравится акне? Это просто ужасно. Особенно для твоей самооценки. Еще эти Instagram-фильтры: люди в них выглядят идеально, как и их “безупречная” кожа, и ты начинаешь думать, что у них так и в реальности! Но в жизни у многих из них тоже прыщи.

23-летняя Хейли тоже поделилась своим опытом борьбы с высыпаниями. В прошлом году она столкнулась с этой проблемой впервые. Благодаря генам, у нее красивая и здоровая кожа, но из-за того, что она начала принимать оральные контрацептивы, ее гормональный фон немного сбился. Это привело к высыпаниям по всему лицу. Впрочем, довольно скоро ей удалось с ними справиться.

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Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)16 Апр 2020 в 2:57 PDT