Эмили Ратажковски пишет книгу о самой себе

14.05.2020, 14:35, Разное

Известная модель и актриса Эмили Ратажковски, кажется, решила последовать советам разнообразных новостных агрегаторов – “займитесь в самоизоляции тем, что давно откладывали” – буквально. А потому, находясь дома, она не сидит сложа руки, а готовит материал для будущей книги. Подробнее о своем литературном труде Эмили рассказала в недавнем интервью британскому изданию GQ:

Я работаю над книгой-эссе. Сейчас у меня скопилось, наверное, десять текстов, но я пытаюсь усовершенствовать их – этим и занимаюсь. В этом смысле изоляция стала для меня плюсом. У меня есть 160 страниц черновиков, есть агент и лист с его комментариями по поводу текстов, которые он мне написал. И я понимала, что мне нужно будет не отвлекаться, и пообещала себе, что в какой-то момент просто попрошу всех оставить меня в покое и дать мне поработать. А теперь смотрите – мне это даже не понадобилось.

На вопрос о том, что будут представлять собой эти тексты, Эмили ответила так:

Это будет нонфикшен – как мемуары, но с толикой размышлений о политике. Я пытаюсь привнести туда свой опыт модели, которая использует свой образ для бизнеса – и одновременно размышляю о том, как сама становлюсь заложницей красивой картинки. Это очень сложно. Я стараюсь смотреть на это с точки зрения феминизма и найти ответы на важные для себя вопросы. Хотя, возможно, не найду их никогда.

Эмили Ратажковски

Лучше всего делать наброски для своей книги у нее получается перед сном:

Я пишу заметки в телефоне – просто истории из жизни на тему, поток сознания. А на следующее утро я смотрю их в надежде, что хоть что-то из написанного будет иметь смысл. Затем корректирую всю эту ужасную писанину, ненавижу себя в процессе, думаю о том, что все ужасно. На следующий день перечитываю и понимаю, что в общем-то не все так ужасно. И снова редактирую. Это постоянная борьба, в которой нет победителей, но мне это нравится. И теперь, когда у меня есть срок сдачи книги и обязательства, я определенно чувствую куда больше ответственности, чем когда писала что-то в блог или сдавала задания в школе.

Впрочем, на карантине Эмили Ратажковски занимается не только написанием будущего литературного бестселлера. По словам девушки, она отлично проводит время со своим супругом, продюсером Себастьяном Бир-МакКлардом, и узнает много нового о замужней жизни. Если же ей внезапно станет скучно, она явно будет знать, что делать – например, свяжет узами брака собственного пса Коломбо, что Ратажковски и проделала в начале мая в тесном кругу друзей.

“Свадьба” пса Эмили Коломбо и соседской собаки Хэппи