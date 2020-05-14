Скорость глобального потепления в РФ оказалась в 2,5 раза выше мировой

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14.05.2020, 14:30, Новости дня

На территории РФ скорость глобального потепления в 2,5 раза выше, чем потепление температуры в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На территории нашей страны примерно в 2,5 раза скорость больше, чем скорость потепления средней глобальной температуры. Это объясняет целый ряд факторов», – цитирует ТАСС его слова на онлайн-конференции.

По его мнению, глобальное потепление в РФ связано с пространственными и временными особенностями, так как страна находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.

Кроме того, эксперт прогнозирует частые волны тепла эти летом на территории России. Однако отмечает, что погода будет изменчивой, передает РИА «Новости».

«Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами», – подытожил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предположил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений, хотя температурные рекорды не гарантированы.

Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации, в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений.



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