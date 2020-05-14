 

Путин сравнил генетические исследования по важности с атомным проектом 20 века

14.05.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ заявил, что современные генетические исследования по важности сопоставимы с атомным и космическим проектами 20 века.

«Генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал, в том числе, по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомными и космическими проектами 20 века», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

При этом Путин подчеркнул, что научные заделы должны быть оперативно конвертированы в конкурентную продукцию. «Не просто создать научные заделы, а конвертировать их и причем как можно быстрее в практические результаты, в реальные технологию, конкурентную и в России, и в мире продукцию», – добавил он.

Также президент указал, что эпидемиологическая ситуация в РФ меняется, и это позволяет сосредоточиться на долгосрочной повестке развития страны.



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