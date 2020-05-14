При пожаре в Москве в доме на Фрунзенской набережной погиб один человек

14.05.2020, 14:30, Разное

В центральной части Москвы на Фрунзенской набережной загорелся жилой дом. При пожаре, по предварительной информации, погиб один человек, четверо пострадали.

Как передает телеграмм-канал “360”, огонь, вспыхнувший на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, распространился еще на три верхних этажа. Вред причинен припаркованным у дома автомобилям – на них обрушились обломки поврежденной пламенем конструкции, и некоторые из машин загорелись.

По данным источников, в пожаре один человек погиб. Четырем пострадавшим оказали необходимую помощь. На месте возгорания работали спасатели и пожарные расчеты. Огонь в жилом здании локализовать удалось.