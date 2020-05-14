Звезда сериала “Сваты” Людмила Артемьева честно высказалась работе

14.05.2020, 14:28, Разное

В ситкоме “Сваты” артистка исполняет роль Ольги Ковалевой. Людмила

Артемьева не скрывает, что этот персонаж вызывает у нее странные чувства.

По словам артистки, героиня сочетает в себе противоречивые качества. С одной

стороны она “солнечная дура”, а с другой “невероятная умница”.

Именно Людмила Артемьева делает Ольгу Ковалеву такой необычной

и интересной зрителю. Артистка подчеркнула, что проработка героя требует

большого труда.

“Признаться честно – перевоплощение в тех или иных

персонажей, в том числе и в сериале “Сваты”, идет изнутри. Вроде бы везде тот

же человек, но взгляд, мимика и походка абсолютно другие…” – высказалась звезда

сериала “Сваты”.

Отметим, что, возможно, в следующем, 2021 году, поклонники

смогут увидеть седьмой, заключительный сезон ситкома. Выход этой части сериала “Сваты”

постоянно сопровождается какими-то проблемами, межу тем фанаты надеются, что теленовеллу

все же доснимут.

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Публикация от Людмила Артемьева (@liudmilartemyeva) 14 Май 2020 в 2:42 PDT

Людмила Артемьева уже подтвердила участие в седьмом сезоне.

Актриса рассказала об этом в личном микроблоге. Сериал “Сваты” можно

смотреть онлайн на видеоплатформе “Ютуб”.