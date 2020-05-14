 

Звезда сериала “Сваты” Людмила Артемьева честно высказалась работе

14.05.2020, 14:28, Разное

В ситкоме “Сваты” артистка исполняет роль Ольги Ковалевой. Людмила
Артемьева не скрывает, что этот персонаж вызывает у нее странные чувства.
По словам артистки, героиня сочетает в себе противоречивые качества. С одной
стороны она “солнечная дура”, а с другой “невероятная умница”.

Именно Людмила Артемьева делает Ольгу Ковалеву такой необычной
и интересной зрителю. Артистка подчеркнула, что проработка героя требует
большого труда.

“Признаться честно – перевоплощение в тех или иных
персонажей, в том числе и в сериале “Сваты”, идет изнутри. Вроде бы везде тот
же человек, но взгляд, мимика и походка абсолютно другие…” – высказалась звезда
сериала “Сваты”.

Отметим, что, возможно, в следующем, 2021 году, поклонники
смогут увидеть седьмой, заключительный сезон ситкома. Выход этой части сериала “Сваты”
постоянно сопровождается какими-то проблемами, межу тем фанаты надеются, что теленовеллу
все же доснимут.

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Публикация от Людмила Артемьева (@liudmilartemyeva) 14 Май 2020 в 2:42 PDT

Людмила Артемьева уже подтвердила участие в седьмом сезоне.
Актриса рассказала об этом в личном микроблоге. Сериал “Сваты” можно
смотреть онлайн на видеоплатформе “Ютуб”.



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