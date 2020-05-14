 

Путин призвал переходить к решению долгосрочных вопросов

14.05.2020, 14:20, Новости дня

Эпидемиологическая ситуация в РФ меняется, и это позволяет сосредоточиться на долгосрочной повестке развития страны, сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

Он отметил, что все усилия властей в последнее время были направлены в первую очередь на борьбу с эпидемией и подготовку мер поддержки, передает ТАСС.

«Будем последовательно продолжать эту работу и дальше. Но ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», – сказал Путин.

По его словам, не стоит забывать о решении стратегических задач и масштабных проектах, передает РИА «Новости».

Президент также поблагодарил генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса.

«Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», – сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что намерен обсудить вызовы, с которыми сталкивается Россия, включая борьбу с пандемией.

Ранее президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе РФ из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней.



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