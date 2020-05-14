 

СК возбудил уголовные дела после размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”

14.05.2020, 14:20, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСледственный комитет РФ возбудил уголовные дела после размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайте “Бессмертный полк – онлайн”. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, на сайте появилась фотография рейхсфюрера СС Гиммлера, подпись свидетельствовала, что это полковник Алексеев В.М. Также на ресурсе “Банк памяти” кто-то разместил анкету с фотографией Адольфа Гитлера, обозначив его как “участника Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо”. 

“Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге”, – говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбудили по статье о реабилитации нацизма.

Ранее Следственному комитету передали IP-адреса, с которых загружались фото нацистов, для “проверки в отношении граждан, которые попытались испортить нам праздник”, сообщили организаторы “Бессмертного полка”.

По словам координатора движения в Ростове-на-Дону Андрея Кудрякова, ранее на сайт пытались загрузить фотографии “других палачей”. 

Сопредседательница “Бессмертного полка” Елена Цунаева рассказала о хакерских атаках на сайт, которые произошли 9 мая. По ее словам, тогда поступало более 90 млн запросов, что могло вызвать отключение ресурса. Она отметила, что эти запросы регистрировали из Германии, Нидерландов, Франции и Украины.

Акция “Бессмертный полк” проводится с 2012 года. Первое шествие с фотографиями родных – участников Великой Отечественной войны прошло в Томске. Позднее акция вышла на федеральный уровень: теперь ее на 9 мая проводят во всех регионах России – с главным шествием по Красной площади, а также в ряде других стран.

Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году мероприятие перенесли в онлайн-режим и предложили всем желающим выкладывать фотографии участников Великой Отечественной войны на специальном сайте.



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