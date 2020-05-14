 

Иностранцам предложили выдавать вид на жительство в России за покупку недвижимости

14.05.2020, 14:20, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахМинистерство экономического развития РФ подготовило законопроект, благодаря которому станет возможно получение вида на жительства для иностранцев, купившим в стране недвижимость, пишут “Известия”.

В ведомстве считают, что законопроект поспособствует привлечению иностранных инвестиций, а иностранцы, получившие ВНЖ, максимально интегрируются в российскую экономику и улучшат ее “деловой климат”.

“Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики”, – рассказали в ведомстве. 

Пока что не известно, какую недвижимость должен будет приобрести иностранец – коммерческую или частную. Критерии определит правительство. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в июле 2021 года.

Как пишет РБК, в Минэкономразвития не ждут резкого увеличения числа желающих получить вид на жительство в России, но надеются, что возможность оценят желающие инвестировать в экономику РФ.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года предложил реформировать миграционную политику России и отменить разрешения на временное проживание в стране, сделав вид на жительство в России основным документом, после которого иностранец сможет претендовать на гражданство.

В апреле Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства для жителей Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана – теперь они при наличии вида на жительство могут подать документы на гражданство без соблюдения требований об установленном сроке проживания в стране.

Также процесс получения гражданства РФ сделали легче для выпускников российских высших учебных заведений и людей, имевших гражданство СССР и проживающих в бывших союзных республиках.

 



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