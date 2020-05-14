При пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве погиб человек

14.05.2020, 14:20, Новости дня

В центре Москвы в жилом доле начался пожар, погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация об одном погибшем при пожаре. Из здания идет эвакуация», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что огонь охватил жилой дом старой постройки на Фрунзенской набережной.

В МЧС подтвердили возгорание, передает ТАСС.

«В 13.48 мск поступила информация о возгорании по адресу: Фрунзенская набережная, 32. Прибывшими пожарными установлено, что происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на 5, 6 и 7 этажах», – сказали в ведомстве.

По данным открытых источников, у дома восемь этажей, на первом находятся магазины. В соседнем квартале расположен Генштаб Минобороны.

Напомним, 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом. В Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. Позже выяснилось, причиной обоих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на одном заводе.