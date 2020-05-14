Приехавшая с Украины женщина с симптомами коронавируса выбила дверь в больнице на Сахалине

14.05.2020, 14:20, Новости дня

Уроженка Закарпатской области Украины приехала на Сахалин, у нее заподозрили коронавирус и отправили в больницу, но та покинула медучреждение, выбив дверь, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Уроженка Закарпатья прилетела на Сахалин 13 мая, в ходе осмотра в аэропорту Южно-Сахалинска медики выявили у нее симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие коронавирус, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Женщину направили в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, но там пациентка выбила входную дверь и самовольно покинула учреждение.

Сотрудники больницы сообщили о происшествии в полицию. Женщину нашли в одной из квартир дома в Долинске, куда ее впустили дети хозяев жилья.

«Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медицинское обследование пройдено гражданкой К. не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Долинский горсуд Сахалинской области удовлетворил иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, в котором тот просил принудительно поместить сбежавшую под медицинское наблюдение.

Женщина проведет в больнице минимум две недели, в течение которых медики определят, есть ли у нее коронавирус.

На Сахалине официально подтверждены 46 случаев коронавируса. 25 человек выздоровели, 21 лечатся. 80% инфицированных составляют приезжие, отметили в Роспотребнадзоре.

В начале мая сообщалось, что из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске сбежал мужчина с подтвержденным коронавирусом.