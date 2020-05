Названо время сохранения в воздухе микрочастиц с коронавирусом

14.05.2020, 14:16, Новости дня

Микрочастицы с коронавирусом, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут, сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) провела наблюдение, при котором человек в течение 25 секунд громко повторял фразу «оставайтесь здоровы» (stay healthy) в закрытом боксе. Потом пространство бокса облучалось лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.

«Наблюдения при помощи рассеяния высокочувствительного лазерного излучения выявили, что при громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения в временные промежутки от 8 до 14 минут», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Таким образом, ученые полагают, что «есть значительная вероятность, что при обычной речи возможна передача вируса воздушно-капельным путем в закрытых помещениях».

«Давно известно, что респираторные вирусы могут передаваться через частицы, которые образуются при кашле или чихании. Менее широко известно, что обычная речь также производит тысячи частиц слюны», – отмечают исследователи.

Ученые не рассматривали крупные частицы, а сконцентрировались на мелких частицах, которые могут задерживаться в воздухе дольше. Тем не менее потенциально эти частицы могут содержать достаточный для заражения объем вируса. При громкой речи выделяется больше частиц, отмечают ученые.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.