 

В Великобритании заявили о неудачах в борьбе с завезенным из РФ борщевиком

14.05.2020, 14:16, Новости дня

Наводнения и теплая погода в Великобритании могли способствовать распространению завезенного из РФ в начале XIX века борщевика, который стал «самым опасным растением» страны, сообщил эксперт британской благотворительной организации Майк Дадди.

Издание The Independent пишет, что, по мнению экспертов, Великобритания проигрывает битву за искоренение гигантского борщевика, который называют самым опасным растением страны, передает «Ино ТВ».

Отмечается, что несмотря на многолетние усилия по искоренению борщевика, он закрепился на всей территории страны. При этом садоводы предупреждают, что недавние наводнения и теплая погода, возможно, способствовали его размножению.

Его распространению по территории Великобритании также способствует отсутствие выделения финансовых ресурсов на борьбу, а также недостаточность знаний о его жизненном цикле и веры местных властей в возможность искоренения растения. 

Гигантский борщевик был завезен в Великобританию из РФ в 1817 году. Первоначально его выращивали садоводы в декоративных садах, а затем он распространился по всей стране. Уже несколько десятилетий выращивание этого растения в садах запрещено, так как ядовитый сок борщевика повышает чувствительность кожи к солнечному свету и вызывает у человека тяжелые ожоги, а при попадании в глаза он может вызвать слепоту.

Майк Дадди назвал борщевик «самым опасным растением в Великобритании»: «Это очень красивое растение, но я настоятельно рекомендую никому не выращивать его. Оно может вызвать очень неприятные травмы, на заживление которых уходит много времени».

По мнению эксперта, лишь скоординированные действия могут исправить ситуацию и помочь избавиться от борщевика. Дадди надеется, что масштаб распространения растения может быть «значительно снижен», если имеющиеся методы контроля получат должное финансирование.

Ранее дачников в РФ предложили штрафовать за борщевик.



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