 

Скидки на смартфоны для России Honor предлагает до конца мая

14.05.2020, 14:09, Разное

Бренд Honor, подопечный компании Huawei, объявил об очередном этапе акции, организованной в поддержку людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. До 27 мая В РФ поклонники продукции производителя смогут приобрести смартфоны и ноутбуки со скидкой.
Акция в интернет-маркете компании стартует с 15 мая. В Honor обещают скидки до 5000 рублей. По сниженной цене желающие смогут приобрести брендовые ноутбуки, смартфоны, а также аксессуары. Кроме этого, в рамках акционного предложения некоторые носимые «умные» устройства можно получить в качестве презента.

Приобретая флагман View 30 Pro от Honor, покупатель становится обладателем бесплатных смарт-часов MagicWatch 2, наделенных возможностью измерять показатель насыщенности крови кислородом. Для ноутбуков линейки MagicBook новой модификации предусмотрена скидка в пять тысяч рублей и плюс подарок в придачу.



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