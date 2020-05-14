 

Бельгия открывает школы

14.05.2020, 13:54, Новости дня

Бельгийские школы частично откроются в понедельник. Также возобновят работу рынки, музеи и зоопарки в рамках дальнейшего ослабления двухмесячных карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Об этом сообщила премьер-министр Софи Вильмес.

Вильмес отметила, что открытие непродовольственных магазинов на этой неделе прошло гладко, хотя у некоторых магазинов возникли очереди.

В Бельгии зарегистрирован 53981 случай COVID-19, 8843 человека скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Арахамия рассказал,что мешает установить в Раде сенсорные кнопки для голосования

12.04 / В Италии зафиксирован самый низкий рост числа жертв коронавируса за три недели

30.04 / Кадыров придумал наказание для нарушителей самоизоляции

04.04 / Захарова пообещала помощь оставшимся за границей россиянам

28.04 / Безработица в Испании подскочила до 14,4% в первом квартале

08.05 / Фрегат «Адмирал Головко» подготовили к спуску на воду

04.04 / Ученые доказали, что в Австралии обитали древние безухие тюлени

02.04 / Эксперты проанализировали правовые аспекты поправок к Конституции

29.04 / Названа вероятная причина пожара с восемью погибшими в Выборге

08.05 / Аэропорт Алматы продан турецкой компании за $415 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска