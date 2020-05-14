Бельгия открывает школы

14.05.2020, 13:54, Новости дня

Бельгийские школы частично откроются в понедельник. Также возобновят работу рынки, музеи и зоопарки в рамках дальнейшего ослабления двухмесячных карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Об этом сообщила премьер-министр Софи Вильмес.

Вильмес отметила, что открытие непродовольственных магазинов на этой неделе прошло гладко, хотя у некоторых магазинов возникли очереди.

В Бельгии зарегистрирован 53981 случай COVID-19, 8843 человека скончались.