Американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив
14.05.2020, 13:54, Новости дня
Американский ракетный эсминец прошел через Тайваньский пролив за неделю до инаугурации президента Тайваня Цай Инвэнь на второй срок на фоне усиления напряженности с Китаем.
Об этом сообщили ВМС США.
Тихоокеанский флот США в своем заявлении в Facebook сообщил, что эсминец «Маккэмпбелл» в среду прошел через узкий пролив, отделяющий Тайвань от континентального Китая. Сообщение сопровождалось фотографиями идущего корабля.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что корабль двигался на юг в рамках «обычной миссии», добавив, что он продолжил движение в этом направлении.
Цай Инвэнь, которая будет приведена к присяге на второй и последний для нее срок в среду, одержала убедительную победу на выборах в январе, пообещав защищать демократию Тайваня и противостоять Китаю.
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