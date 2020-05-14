 

Испанские медики научились определять форму коронавируса по коже

14.05.2020, 13:53, Новости дня

Врачи из Мадрида и Барселоны научились определять наличие коронавирусной инфекции по состоянию кожи и предсказывать, в какой форме будет протекать болезнь.

Испанские медики проанализировали кожную реакцию на коронавирус у наблюдаемых пациентов. В результате у 19% пациентов на коже появились следы, похожие на обморожение. Такую же реакцию можно наблюдать, если не лечить коронавирус в течение 12-20 дней. Эти симптомы свидетельствуют о легком течении болезни и появляются преимущественно у молодых людей, информирует «Царьград».

Везикулярное высыпание на коже, напоминающее сыпь при ветрянке, появилось у 9% пациентов. Этот симптом указывает на среднюю тяжесть заболевания. Обычно сыпь сопровождается кашлем и лихорадкой.

Симптомы крапивницы, сопровождающиеся зудом и шелушением кожи, наблюдались у тяжелых пациентов (19%). Иногда у заразившихся также развивается некроз на пальцах рук, ног, вокруг носа и ушей. Это самый опасный симптом, связанный с коронавирусом.

В апреле завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что симптомами коронавирусно инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч. Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97.



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