 

Украина запретила въезд вагонам с китайскими колесами

14.05.2020, 13:53, Новости дня

Украина запретила въезжать на территорию страны вагонам, которые укомплектованы колесами китайского производства, сообщил о решении коллег начальник управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Сапетов.

«Железнодорожная администрация Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приема на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колесами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd (Китайская Народная Республика) и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd (Китайская Народная Республика)», – приводит ТАСС телеграмму Сапетова. 

В связи с этим решением украинской стороны РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу вагонов, а также оформление порожних вагонов, укомплектованных колесами китайского производства, которые следуют транзитом через Украину.

В свою очередь зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин заявил, что колесные пары указанных китайских заводов начали поставляться в Россию из Китая с 2018 года. В общем объеме поставляемых на российский рынок китайские колеса занимают менее 10%.

«Зачем это нужно украинской стороне? Это очевидно: на Украине есть свои производители – компания «Интерпайп», крупнейший производитель колес на «пространстве 1520», один из четырех. Колеса они делают действительно качественные, хорошие, но конкуренцию им, помимо двух российских производителей и одного казахстанского, составляют еще и китайские компании», – отметил Семенкин.

По его словам, это попытка Украины защититься от поставок колес на рынок, поскольку «если на территорию страны ездить с этими колесами будет нельзя, какие-то операторы могут отказываться от приобретения колес в Китае». 

В марте РФ временно прекратила курсирование международных поездов с Украиной из-за ситуации с коронавирусом.



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