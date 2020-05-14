Вопрос дня: В каких случаях полиция может вскрыть частный автомобиль?

14.05.2020, 13:53, Новости дня

Российское правительство 13 мая внесло в Госдуму законопроект с рядом поправок в закон «О полиции», который, вероятно, будет в итоге принят. Он несколько расширяет полномочия полицейских – дает им возможность выставлять оцепление вокруг жилых домов, досматривать всех входящих в оцепленные зоны, применять оружие чуть более свободно и, наконец, вскрывать автомобили граждан.

Когда смогут вскрывать машины

Есть восемь причин:

– для спасения жизни людей;

– для «установления обстоятельств несчастного случая». Речь прежде всего о ДТП, после которого пострадавший человек оказался заблокированным в автомобиле;

– чтобы обеспечить безопасность граждан – личную или общественную. Но по общественной есть оговорка – «при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях»;

– если в машине находится преступник или человек, подозреваемый в преступлении;

– если «вскрытие» поможет пресечь преступление;

– если водитель пьян;

– если есть подозрение, что в машине есть запрещенные вещи – например, наркотики или детская порнография;

– если есть подозрение в угрозе теракта.

Список довольно обширный, но суть сводится к нескольким моментам. Машину могут вскрыть прежде всего при угрозе жизни и здоровью граждан – если автомобиль горит и пассажиры не могут из него выбраться, если там оказался заблокирован маленький ребенок, если пьяный водитель, чья езда угрожает другим людям, сел и заперся в машине, если авто может быть использовано в организации теракта или перевозке чего-то запрещенного.

Все это полицейские, в принципе, могли делать и раньше. Разница в том, что формально для таких действий нужны были крайне веские обстоятельства, в противном случае правоохранителю грозила статья 286 Уголовного кодекса о превышении полномочий.

Примером здесь может послужить любой случай, когда инспекторы ДПС бросаются в погоню за пьяным водителем, и тот затем запирается в машине. И хотя интернет полон видеороликов, на которых полицейские выбивают стекло в машине нарушителя (иногда даже ногой), суды далеко не всегда затем квалифицируют эти действия как обоснованные.

В Уголовном кодексе есть две статьи, на которые сейчас можно сослаться противникам таких действий полиции – 39-я и 41-я. Первая говорит о «крайней необходимости», вторая – об «обоснованном риске». В обоих случаях предусмотрен вред законным интересам граждан, в том числе ущерб их собственности. И допускаются эти действия только тогда, когда других вариантов нет – если «опасность не могла быть устранена иными средствами», как говорится в 39-й статье, например. То есть если вернуться к ролику с выбитым ногой стеклом, то на самом деле инспектор должен был сначала представиться нарушителю, а затем – попытаться уговорить его выйти из машины. Тот же вариант, что произошел в реальности, по-хорошему дает водителю основания подать на полицейского в суд. И во многих случаях судьи встают не на сторону полиции. Но если правоохранителям все же удается доказать, что вся процедура была соблюдена, и других вариантов, кроме вскрытия машины, не оставалось, то решение может быть и в пользу инспектора, это тоже встречается довольно часто.

Нынешние же поправки дают полицейским возможность более свободно действовать в таких ситуациях.

Как будут вскрывать машину

Если человек находится внутри, полицейский обязан будет представиться и объяснить причину, по которой намерен вскрыть автомобиль. Он также может этого не делать, если ситуация того требует – например, есть угроза жизни и здоровью самого водителя или окружающих.

Если же человека в машине нет, ее все равно могут вскрыть, причем не предупреждая об этом собственника заранее, а лишь направив ему уведомление постфактум, в течение суток.

Кто будет возмещать ущерб

Сначала нужно сказать, что часть третья 19-й статьи закона «О полиции» требует от правоохранителей, чтобы ущерб имуществу был минимален, так что в противном случае – если у автомобиля не вскрыт замок или не разбито стекло, а вырвана дверь, например, это может стать аргументом в суде.

Если же процедура была соблюдена – у полицейского были все основания для проникновения в авто, он не переусердствовал в обыске и не нанес ненужного вреда, а затем уведомил отсутствовавшего владельца о вскрытии, то ущерб никто, судя по всему, не возместит, даже если обыск не принес результатов.

В Гражданском кодексе есть статьи 1064, 1067 и 1069, которые дают россиянам право возмещать причиненный в том числе полицией ущерб, только вот в случаях «крайней необходимости» и при соблюдении правоохранителями всех процедур истцу в итоге получить какие-либо деньги не удастся.

Единственный шанс – доказать, что была нарушена процедура, то есть владельца машины либо не уведомили о вскрытии, либо слишком повредили авто, либо не обеспечили его защиту от посторонних после вскрытия. Такая обязанность прописана в новых поправках: «Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивает недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство».

В целом же бояться, что поправки развяжут полицейским руки и они бросятся вскрывать автомобили направо и налево, не стоит – даже при нынешних упрощениях в процедуре основания для вскрытия должны быть довольно весомыми, и более того, подтверждены они должны быть документально. В противном случае по закону проблемы могут быть у самих вскрывающих.

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