 

Аналитик объяснил падение средней суммы ипотечного кредита в РФ

14.05.2020, 13:53, Разное

По результатам прошлого года было замечено снижение среднего размера ипотечного кредита в Российской Федерации почти на 10%. По сведениям бюро кредитных историй «Эквифакс», в денежном выражении это составляет почти 2,5 миллиона рублей вместо 2,77 миллиона рублей месяцем ранее.
Директор НБКИ в сфере маркетинга Алексей Волков считает, что главной причиной резкого падения является введение режима самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Более того, регионы, где средний чек по ипотеке являлся самым высоким, были приняты более суровые ограничительные меры. В частности, это касается Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, уточняет издание «ПолитЭксперт».

Коронавирус, безусловно, негативно сказывается на российской банковской системе, так как жители отказываются от кредитной продукции. Тем не менее, ситуация должна значительно улучшиться уже в 3-4 квартале 2020 года, подытожили специалисты.



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