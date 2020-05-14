В Украину прибыло более 400 человек из Турции, Египта и ОАЭ – Госпогранслужба

14.05.2020, 13:50, Новости дня

В Украину 13 мая прибыло более 400 человек из Турции, Египта и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Аэропорт Борисполь принял авиарейсы из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Отмечается, что пограничники провели температурный скрининг каждого прибывшего пассажира. Лица с повышенной температурой тела обнаружены не были. Также никто из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Большинство из них установили мобильное приложение “Дій вдома” и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. В то же время двое граждан Украины, прибывшие из Турции, не стали устанавливать мобильное приложение, согласившись на обсервацию.

В общей сложности за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины почти 16 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,36 млн человек, более 297,4 тыс. из них скончались, а 1,55 млн вылечились. Россия занимает второе место после США по числу инфицированных.

В Украине на утро 14 мая от COVID-19 скончались 456 человек, выздоровели 4143. Всего зарегистрировано 16 847 случаев заболевания.