 

В Украину прибыло более 400 человек из Турции, Египта и ОАЭ – Госпогранслужба

14.05.2020, 13:50, Новости дня

В Украину 13 мая прибыло более 400 человек из Турции, Египта и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Аэропорт Борисполь принял авиарейсы из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Отмечается, что пограничники провели температурный скрининг каждого прибывшего пассажира. Лица с повышенной температурой тела обнаружены не были. Также никто из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Большинство из них установили мобильное приложение “Дій вдома” и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. В то же время двое граждан Украины, прибывшие из Турции, не стали устанавливать мобильное приложение, согласившись на обсервацию.

В общей сложности за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины почти 16 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,36 млн человек, более 297,4 тыс. из них скончались, а 1,55 млн вылечились. Россия занимает второе место после США по числу инфицированных. 

В Украине на утро 14 мая от COVID-19 скончались 456 человек, выздоровели 4143. Всего зарегистрировано 16 847 случаев заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Филатов – Зеленскому: Ваши опричники, так называемые псы государевы, сутками рыщут в поисках свежей крови

14.04 / Поможет ли прививка от туберкулеза в борьбе с коронавирусом

25.04 / Доктор Мясников выступил с резким заявлением по поводу вакцин

15.04 / Песков объяснил слова Путина о привлечении армии к борьбе с коронавирусом

03.04 / Кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai получат турбомотор от Mercedes

08.05 / Вован и Лексус разыграли мэра Праги

26.04 / Стало известно мнение Путина о мозаике с его изображением в храме Минобороны

29.03 / Число зараженных COVID-19 в США продолжает стремительно расти

28.04 / Украинская оппозиция решила оспорить закон о земле в Конституционном суде

03.04 / В Москву возвращаются россияне из Перу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска