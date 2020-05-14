Трамп продлил санкции против Huawei до мая 2021 года

14.05.2020, 13:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп продлил до мая 2021 года чрезвычайное положение в сфере телекоммуникаций, текст документа опубликован на сайте Белого дома 13 мая. Речь идет о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei.

Запрет на использование зарубежного телекоммуникационного оборудования был подписан в мае 2019 года, когда министерство торговли США признало, что оборудование компании Huawei несет угрозу национальной безопасности.

Продление санкций Трамп объяснил тем, что угроза не миновала. При этом министерство торговли США планирует продлить лицензию, которая позволит американским компаниям продолжать вести дела с Huawei. Речь идет о поставке товаров общего назначения китайской компании, сообщает Reuters.

В июле 2019-го Белый дом разрешил американским производителям продавать китайской корпорации некоторое оборудование. Такое смягчение санкций не несет угрозу нацбезопасности США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу.

Основатель Huawei Technologies Жен Чжэнфэй заявлял, что санкции США сократят доход компании примерно на $30 млрд.

Huawei является вторым по величине производителем смартфонов и крупным производителем телекоммуникационного оборудования, который предоставляет сетевые технологии 5G.