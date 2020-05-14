Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило четверть миллиона

14.05.2020, 13:50, Новости дня

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось до 252 245, сообщил 14 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки было выявлено 9974 новых случая. Впервые со 2 мая суточное число новых инфицированных оказалось меньше 10 тыс., отметило агентство РБК.

От коронавируса в РФ скончалось 2305 человек (+93 за сутки), 53 530 больных уже выздоровели (+5527 за сутки).

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтвержден ‭371‬‬ случай заражения.

Всего, по информации министерства, в РФ провели 6,1 млн тестов на коронавирус (население страны ‭– около 146 млн).

С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,36 млн человек, более 297,4 тыс. из них скончались, а 1,55 млн вылечились. Россия занимает второе место после США по числу инфицированных.